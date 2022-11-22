Усик начал подготовку к следующему бою

Видео обнародовано на странице Luckypunch.net в Instagram.

В ролике видно, как Усик работает на тренажере.

Украинец хочет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. Ожидается, что встреча может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля или начале марта 2023 года.

Помехой поединку может стать IBF (Международная боксерская федерация), которая обязала Александра Усик провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

Украинский боксер также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). 3 декабря в Лондоне он встретится с другим британцем – Дереком Чисорой.

25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

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