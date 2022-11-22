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Усик начал подготовку к следующему бою

22 ноября, 2022 вторник
10:40
Спорт

Украинский боксер Александр Усик начал подготовку к следующему поединку

Видео обнародовано на странице Luckypunch.net в Instagram.

В ролике видно, как Усик работает на тренажере.

Украинец хочет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. Ожидается, что встреча может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля или начале марта 2023 года.

Помехой поединку может стать IBF (Международная боксерская федерация), которая обязала Александра Усик провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

Украинский боксер также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). 3 декабря в Лондоне он встретится с другим британцем – Дереком Чисорой.

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Бокс
Тайсон Фьюри
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