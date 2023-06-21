Усик начал подготовку к новому бою: где, когда и с кем сразится украинец
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к защите титулов
Об этом сообщает Luckypunchnet.
По информации источника, Александр Усик вместе с командой уже начали подготовку к следующему бою.
Следующим соперником Усика станет обязательный претендент на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Ожидается, что бой Усик – Дюбуа пройдет 26 августа в Польше.
Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 мая Тайсон Фьюри предложил Александру Усику провести летом бой на "Уэмбли".
- 27 мая Фьюри снова передумал сразиться с Усиком и бросил вызов Энтони Джошуа.
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