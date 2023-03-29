Усик начал переговоры о следующем бое. Известно имя соперника, – инсайдер
Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой против британца Даниэля Дюбуа, являющегося претендентом на титул WBA
Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.
Команда Дюбуа направила медицинское подтверждение, чтобы доказать, что британец восстановился после травмы и готов быть следующим обязательным претендентом на пояса Усика.
По информации источника, команды Усика и Дюбуа уже ведут переговоры по поединку.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной Всемирной серии бокса в 2013 году, украинец победил британца по очкам.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
- 25 марта стало известно, что Тайсон Фьюри планирует провести следующий бой летом 2023 против Джо Джойса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное