Усик начал переговоры о следующем бое. Известно имя соперника, – инсайдер

Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

Команда Дюбуа направила медицинское подтверждение, чтобы доказать, что британец восстановился после травмы и готов быть следующим обязательным претендентом на пояса Усика.

По информации источника, команды Усика и Дюбуа уже ведут переговоры по поединку.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной Всемирной серии бокса в 2013 году, украинец победил британца по очкам.