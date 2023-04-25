Усик начал переговоры о бое с новым претендентом на титул WBO
Команды украинского боксера Александра Усика и китайца Чжан Чжилея начали переговоры о поединке
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Чжан Чжилея, отобравшего звание претендента на бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) у британца Джо Джойса, его команда начала с представителями Александра Усика о поединке.
"План на будущее – бой против Усика, наши команды ведут переговоры по дате и месту проведения, но процесс требует времени. Кроме этого, Джойс попросил о реванше и попросил назначить дату и место. Было бы лучше, если бы это произошло в Китае, чтобы местные болельщики могли увидеть чемпионский бой в сверхтяжелом весе", - рассказал Чжан Чжилей.
Первым в очереди среди претендентов на бой с украинцем является британец Даниэль Дюбуа, получивший это право по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). За пояс IBF (Международной боксерской федерации) с Александром Усиком должен подраться хорват Филипп Хргович.
- 23 апреля стало известно, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа получили от WBA время до 3 мая , чтобы договориться о поединке.
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