Усик начал переговоры о бое с новым претендентом на титул WBO

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Чжан Чжилея, отобравшего звание претендента на бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) у британца Джо Джойса, его команда начала с представителями Александра Усика о поединке.

"План на будущее – бой против Усика, наши команды ведут переговоры по дате и месту проведения, но процесс требует времени. Кроме этого, Джойс попросил о реванше и попросил назначить дату и место. Было бы лучше, если бы это произошло в Китае, чтобы местные болельщики могли увидеть чемпионский бой в сверхтяжелом весе", - рассказал Чжан Чжилей.

Первым в очереди среди претендентов на бой с украинцем является британец Даниэль Дюбуа, получивший это право по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). За пояс IBF (Международной боксерской федерации) с Александром Усиком должен подраться хорват Филипп Хргович.