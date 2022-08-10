Об этом сообщает vRINGe .

"Фьюри не просто так анонсировал камбек и третий поединок с Дереком Чисорой. Этим он дал понять, что его интересует победитель реванша между Усиком и Джошуа. И он обязательно с ним встретится в ринге. Мне хотелось бы, чтобы победил Джошуа. Хочу увидеть его бой с Тайсоном. Но так говорит мое сердце. А мой ум ставит на Усика. Не удивлюсь, если он победит досрочно", - сказал Уоррен и добавил, что поединок Фьюри - Чисора может состояться в декабре 2022 года.

Британцы раньше встречались дважды. В 2011 году Фьюри победил по очкам, а через три года нокаутировал Чисору.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). 24 апреля, после победы над британцем Диллианом Уайтом, он в очередной раз заявил, что завершает карьеру.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

18 июля Тайсон Фьюри пообещал провести поединок с победителем реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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