Усик может завершить карьеру после боя с Фьюри. Промоутер рассказал, чем тогда будет заниматься боксер
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, признался, что украинский боксер может завершить карьеру после боя с Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает " Трибуна ".
"Почему не может? Может. Что ему еще доказывать в боксе? Если он победит Фьюри, то станет абсолютным чемпионом мира. У него будет четыре пояса тяжелейшего дивизиона. Он станет первым в истории мирового бокса с четырьмя поясами в хевивейте, а также единственным, кто соберет всю коллекцию титулов в двух дивизионах. Это история. После этого нечего доказывать", - сказал Красюк.
По словам промоутера, Усик найдет, чем заняться после окончания боксерской карьеры.
"После этого он может делать все, что захочет. Может пойти в армреслинг, стать ведущим "Танцев со звездами" или сниматься в голливудских фильмах", – уверен Александр Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 21 декабря украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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