Об этом сообщает " Трибуна ".

"Почему не может? Может. Что ему еще доказывать в боксе? Если он победит Фьюри, то станет абсолютным чемпионом мира. У него будет четыре пояса тяжелейшего дивизиона. Он станет первым в истории мирового бокса с четырьмя поясами в хевивейте, а также единственным, кто соберет всю коллекцию титулов в двух дивизионах. Это история. После этого нечего доказывать", - сказал Красюк.

По словам промоутера, Усик найдет, чем заняться после окончания боксерской карьеры.

"После этого он может делать все, что захочет. Может пойти в армреслинг, стать ведущим "Танцев со звездами" или сниматься в голливудских фильмах", – уверен Александр Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

21 декабря украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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