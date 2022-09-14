Усик может в третий раз встретиться с Джошуа, - промоутер
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в случае победы над Тайсоном Фьюри, британский боксер в третий раз встретится с украинцем Александром Усиком
Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу FightHype .
По его словам, Усик рассчитывает весной 2023 года провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе и может встретиться в этом поединке с Энтони Джошуа, если он преодолеет 3 декабря другого британца - Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC (Всемирного боксерского совета) ).
"Пока ни у кого нет контрактов. Усик ожидает боя за звание абсолютного чемпиона на Ближнем Востоке, который состоится весной. Я уверен, саудовцы хотели устроить этот бой в декабре. Фьюри готов подраться в декабре, но Усик – нет. Поэтому сейчас Усик ожидает боя за все пояса, которые могут произойти и против Энтони Джошуа", – сказал Хирн.
Разговоры о бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа начались после того, как Александр Усик заявил, что не собирается больше сражаться в 2022 году. Фьюри заявил, что не намерен ждать поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Усика и предложил встречу Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.
Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.
- 6 сентября Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в декабре 2022 года.
- 13 сентября Джошуа вошел в рейтинг WBC и получил право сразиться за титул чемпионата мира по Фьюри.
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