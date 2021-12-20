Усик может избежать реванша с Джошуа, - промоутер заинтриговал фанатов информацией о новом бое украинца
Промоутер Александра Усика, Александр Красюк, рассказал, что украинский боксер может избежать боя-реванша с Энтони Джошуа
Об этом сообщает XSPORT.
По словам Красюка, они ведут переговоры с Тайсоном Фьюри, и Усик может избежать реванша с Энтони Джошуа.
"Пока нет определенных новостей, которые можно было бы объявить. Мы работаем с Фьюри и Джошуа. Дедлайн у нас до Нового года. Скорее всего, следующим соперником Фьюри будет Диллиан Уайт. Но однозначно еще сказать нельзя. Реванш Усика и Джошуа? Знаете, дело не в том, чего хочет Энтони. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной. Есть вероятность, что Усик может избежать реванша", - сказал промоутер Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
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14 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри сначала встретится с Диллианом Уайтом, а затем проведет бой с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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