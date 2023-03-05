Усик: Многие думают, что в Украине происходит какая-то игра, а мы просто все придумываем
Боксер Александр Усик высказался по поводу войны в Украине и обратил внимание, что многие иностранцы имеют ложные мнения относительно ситуации в нашей стране
Об этом Усик сообщил в разговоре с CNN Sport.
"Меня мотивирует идея, что должен помочь своей нации, своему народу. Если у меня есть способности, если у меня есть силы для этого, если смогу это сделать. Бог дал мне этот шанс быть на телевидении, быть, слава Богу, известным в мире спорта. Это моя возможность поделиться с людьми происходящим. Многие люди в мире думают, что здесь происходит какая-то игра, а мы просто все придумываем", - сказал украинский боксер Александр Усик.
- Во вторник, 14 февраля, вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова и Екатерина Усик посетили раненых военных.
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