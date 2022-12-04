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Усик избавился от главного препятствия на пути к бою с Фьюри

4 декабря, 2022 воскресенье
17:18
Спорт

Украинский боксер Александр Усик избежал проведения обязательной защиты титула IBF перед боем за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри

Об этом заявил промоутер боксера из Великобритании Боб Арум в интервью Boxing Social.

По его словам, первым в очереди на обязательную защиту титула стоит чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), поэтому хорват Филипп Хргович, являющийся официальным претендентом на пояс IBF (Международной боксерской федерации), не сможет рассчитывать на немедленное сражение с Александром Усиком. .

"Хргович не помешает, поскольку WBA сообщила IBF, что это не их время. В настоящее время очередь обязательной защиты титула WBA. Я думаю, что там обязательным претендентом является Дюбуа или Джойс, кто-то из них. И они дадут разрешение на проведение объединительного боя. WBA на самом деле отправила официальное письмо IBF, и нам выпала честь увидеть его копию", - рассказал Арум.

Ожидается, что следующий бой Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британцу принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
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