Об этом заявил промоутер боксера из Великобритании Боб Арум в интервью Boxing Social.

По его словам, первым в очереди на обязательную защиту титула стоит чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), поэтому хорват Филипп Хргович, являющийся официальным претендентом на пояс IBF (Международной боксерской федерации), не сможет рассчитывать на немедленное сражение с Александром Усиком. .

"Хргович не помешает, поскольку WBA сообщила IBF, что это не их время. В настоящее время очередь обязательной защиты титула WBA. Я думаю, что там обязательным претендентом является Дюбуа или Джойс, кто-то из них. И они дадут разрешение на проведение объединительного боя. WBA на самом деле отправила официальное письмо IBF, и нам выпала честь увидеть его копию", - рассказал Арум.

Ожидается, что следующий бой Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британцу принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb