Усик и Ломаченко говорят, что нас сюда не звали, они ведь герои. Мне стыдно за то, что мы пришли в Украину, - русский пленник
Российский военный, взятый в плен, Дмитрий Астахов заявил, что выступления Александра Усика и Василия Ломаченко заставили его стесняться за то, что он пришел с войной в Украину.
Об этом сообщает " 24 канал ".
По словам российского военного, для него Усик и Ломаченко – герои.
"Когда я посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров... На родине я всегда любил за ними смотреть. Это Усик и Ломаченко. Это мои любимые... Просто герои – реально. Это люди, готовые взять оружие в руки. Они говорят, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – сказал российский пленный.
- 26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.
- 27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области.
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