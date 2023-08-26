Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю

Бокс: бой Усик – Дюбуа уже сегодня

Сегодня, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания в преддверии боя. Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Александр Усик воспользовался случаем и напомнил иностранной аудитории о войне в Украине. Перед взвешиванием боксер развернул флаг с надписью "Крепость Бахмут. Соленая Земля. Железные люди".

Фото: Getty Images

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Начало – в 23:00. Приглашаем!

Футбол: УПЛ, провал Украины в еврокубках и наши легионеры

По итогам прошедшей еврокубковой недели Украина набрала всего 0,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это произошло благодаря ничейному результату "Днепра-1" против "Спартака Трнавы" (1:1).

"Динамо" и "Заря" очков Украины не заработали, киевляне проиграли "Бешикташу" (2:3), а луганчане - "Славии" (0:2) в первых матчах отбора Лиги конференций и Лиги Европы соответственно.

Украина в рейтинге УЕФА

Количество баллов Украины выросло с 25,300 до 25,400, однако конкуренты показали себя лучше, поэтому наша ассоциация опустилась с 15-го места в таблице коэффициентов на 17-е.

Израиль теперь 15-й с 25,500 балла, а Дания – 16, у них теперь 25,450. У 18-й, Чехии, 24,550 балла.

На самом деле у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: 15 место хранило для УПЛ представительство из 5 команд в еврокубках, однако уже с 16-го места квота уменьшается до 4.

До конца сезона у украинских клубов есть возможность вернуться в топ-15 рейтинга УЕФА и спасти ситуацию.

Фото: Getty Images

УПЛ: результаты 4-го тура

18 августа

"ЛНЗ Черкассы" - "Полесье" 1:2

Голы: Шестаков, 88 – Ариэльсон, 51, Кушниренко, 84

Удаление: Шаповал, 53 ("Полесье")

"Заря" - "Александрия" 0:0

19 августа

"Верес" - "Ворскла" 1:2

Голы: Шарай, 20 – Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18

"Металлист 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Дмитренко, 7

"Рух" - "Колос" 1:1

Голы: Слюбик, 56 - Цуриков, 35

20 августа

"Днепр-1" - "Оболонь" 1:2

Голы: Александр Пихаленок 16 (пен.) - Ростислав Тарануха 46, Игорь Краснопир 83

"Черноморец" – "Динамо" 3 :2

Голы: Авагимян (20), Штогрин (52), Иеде (90+1) – Ярмоленко (48), Сидорчук (60)

Удаление: Сирота (83, вторая желтая)

"Кривбасс" – "Шахтер" 3:3

Голы: Хомченовский 24, Кожушко 43, Бескоровайный 64 - Кащук 8, Криськив 18, 42

Удаление : Хомченовский 74 (вторая желтая) - Бондаренко 84 (прямая красная), Чигринский 90+5 (вторая красная)

Украинцы в топ-чемпионатах

Уже традиционно коротко делимся новостями с элитных чемпионатов, а точнее о наших соревнующихся украинцах:

Михаил Мудрык получил небольшую травму и пропустил матч "Челси" против "Лутона" (3:0). В то же время главный тренер лондонцев призвал украинца активизироваться.

Итальянский "Эмполи" объявил об аренде полузащитника Виктора Коваленко.

Карло Анчелотти вычеркнул Андрея Лунина из основного состава "Реала". Против "Сельты" (1:0) в матче 3-го тура Ла Лиги вышел новичок Кепа Аррисабалага.

Фото: Getty Images

Легкая атлетика: Бех-Романчук принесла Украине серебро ЧМ-2023

25 августа в Будапеште в финале тройного прыжка Бех-Романчук после стартовой попытки вышла на первое место с результатом 15,00 м. Однако лидерство у украинки после последней, шестой попытки перехватила олимпийская чемпионка Юлимар Рохас из Венесуэлы с прыжком на 15,08.

Украинка пыталась вернуть себе лидерство, однако в решающей попытке сделала заступ и завоевала серебро. Бронза с результатом 14,96 м досталась кубинке Леянис Перес Эрнандес.

Медаль Бех-Романчук стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023.

Фото: Getty Images

Художественная гимнастика: Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ

24 августа в испанской Валенсии Виктория Оноприенко принесла Украину бронзовую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике.

В финальных соревнованиях по упражнениям с булавами Оноприенко получила за выступление 33,550 балла. Чемпионкой мира стала Дарья Варфоломеев из Германии (34,500), серебро завоевала Боряна Калейн из Болгарии (33,550).

Для сборной Украины медаль Виктории Оноприенко стала первой на чемпионатах мира за четыре года.

Фото: Getty Images