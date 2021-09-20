Усик и компания отправились в Лондон на бой с Джошуа. Фото

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Поехали", - написал промоутер Усика Александр Красюк под фото.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Трансляция будет доступна на медиасервисе Megogo.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Усик с командой:

Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко заявил, что Александр Усик превзойдет Энтони Джошуа в скорости .

19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.