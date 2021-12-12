Усик и Фьюри столкнулись на бою Ломаченко в Нью-Йорке

Видео обнародовал YouTube-канал EsNews.

Боксеры встретились во время боя между украинцем Василием Ломаченко и Ричардом Комми из Ганы. Усик прилетел на поединок поддержать соотечественника, а британец – поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.

Оба боксера выразили желание встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта", – сказал Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).