Усик и Фьюри столкнулись на бою Ломаченко в Нью-Йорке
Украинский боксер Александр Усик встретился с британцем Тайсоном Фьюри во время вечера бокса в Нью-Йорке
Видео обнародовал YouTube-канал EsNews.
Боксеры встретились во время боя между украинцем Василием Ломаченко и Ричардом Комми из Ганы. Усик прилетел на поединок поддержать соотечественника, а британец – поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.
Оба боксера выразили желание встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
"Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта", – сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное