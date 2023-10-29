Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в ринге и договорились о дате боя
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик вышел в ринг к обладателю WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Усик вышел в ринг к Фьюри, одержавшему победу над Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей. Украинец и британец провели дуэль взглядов и побеседовали. Боксеры согласились провести поединок 23 декабря.
Фото: Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- В ночь с 28 на 29 октября британец Тайсон Фьюри победил француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну.
- На кону не стоял официальный титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе, которым владеет Фьюри. Победитель получил специальный символический пояс от WBC.
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