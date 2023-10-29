Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в ринге и договорились о дате боя

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Усик вышел в ринг к Фьюри, одержавшему победу над Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей. Украинец и британец провели дуэль взглядов и побеседовали. Боксеры согласились провести поединок 23 декабря.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).