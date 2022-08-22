Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, команда Фьюри уже начала переговоры с представителями Усика о бое за четыре титула. Его планируют провести в Саудовской Аравии 17 декабря – накануне финального матча чемпионата мира по футболу, который состоится 18 декабря в Катаре. Организаторы рассчитывают, что в этот период будет привлечено внимание к Ближнему Востоку, а приехавшие на ЧМ-2022 болельщики смогут посетить и боксерский поединок.

Принц Мохаммад Абдулазиз, являющийся министром спорта Саудовской Аравии подтвердил, что страна заинтересована в проведении поединка.

"Мы очень заинтересованы в бое за абсолютный титул в супертяжелом весе. Мы планируем сделать это в городе Эр-Рияд", - сказал Абдулазиз.

Таблоид обращает внимание, что Фьюри заявлял, что просит за возвращение на ринг 420 млн фунтов (около $500 млн) и предупреждает, что британцу придется умерить аппетит. Daily Mail оценивает призовой фонд предстоящего боя в 125 млн фунтов ($150 млн), из которых Фьюри может получить 45-50 млн фунтов ($55-60 млн).

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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