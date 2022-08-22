Усик и Фьюри начали переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира, - Daily Mail
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 декабря 2022 года
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации издания, команда Фьюри уже начала переговоры с представителями Усика о бое за четыре титула. Его планируют провести в Саудовской Аравии 17 декабря – накануне финального матча чемпионата мира по футболу, который состоится 18 декабря в Катаре. Организаторы рассчитывают, что в этот период будет привлечено внимание к Ближнему Востоку, а приехавшие на ЧМ-2022 болельщики смогут посетить и боксерский поединок.
Принц Мохаммад Абдулазиз, являющийся министром спорта Саудовской Аравии подтвердил, что страна заинтересована в проведении поединка.
"Мы очень заинтересованы в бое за абсолютный титул в супертяжелом весе. Мы планируем сделать это в городе Эр-Рияд", - сказал Абдулазиз.
Таблоид обращает внимание, что Фьюри заявлял, что просит за возвращение на ринг 420 млн фунтов (около $500 млн) и предупреждает, что британцу придется умерить аппетит. Daily Mail оценивает призовой фонд предстоящего боя в 125 млн фунтов ($150 млн), из которых Фьюри может получить 45-50 млн фунтов ($55-60 млн).
Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
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