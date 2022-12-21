Усик и Фьюри договорились о поединке за звание абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри договорились провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом промоутер британца Боб Арум заявил в комментарии Sky Sports .
"Усик и Фьюри согласились сразиться в следующем бою. Они хотят этого. Я уверен, что мы можем сделать этот бой. Они готовы сражаться друг с другом без промежуточных поединков", - сказал Арум.
Он добавил, что сейчас остается определиться с точной датой и местом встречи, а окончательная договоренность может быть достигнута до конца 2022 года.
"Пока главный вопрос касается даты и места. Бой точно состоится в первые четыре месяца 2023 года. Сейчас у нас два равноценных предложения с Ближнего Востока и есть возможность провести бой в Британии на "Уэмбли" с аудиторией 95 тыс. зрителей. Окончательное решение не за горами. Мы все решаем. Надеюсь, что это произойдет до конца года", - подытожил Арум.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное