Об этом промоутер британца Боб Арум заявил в комментарии Sky Sports .

"Усик и Фьюри согласились сразиться в следующем бою. Они хотят этого. Я уверен, что мы можем сделать этот бой. Они готовы сражаться друг с другом без промежуточных поединков", - сказал Арум.

Он добавил, что сейчас остается определиться с точной датой и местом встречи, а окончательная договоренность может быть достигнута до конца 2022 года.

"Пока главный вопрос касается даты и места. Бой точно состоится в первые четыре месяца 2023 года. Сейчас у нас два равноценных предложения с Ближнего Востока и есть возможность провести бой в Британии на "Уэмбли" с аудиторией 95 тыс. зрителей. Окончательное решение не за горами. Мы все решаем. Надеюсь, что это произойдет до конца года", - подытожил Арум.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

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