Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом Тайсон Фьюри сообщил в инстаграмме.

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023-го или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Переговоры о бое Усик – Фьюри

Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.

Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).