Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
В пятницу, 29 сентября, украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри официально подписали соглашение о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом Тайсон Фьюри сообщил в инстаграмме.
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023-го или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Переговоры о бое Усик – Фьюри
Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.
Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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