Усик и Фьюри добились прогресса в переговорах, известно, когда может произойти бой за звание абсолютного чемпиона мира
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter .
По данным источников ESPN между командами Усика и Фьюри продолжаются переговоры по организации поединка за все четыре пояса в хевивейте. Украинец и британец достигли существенного прогресса и договариваются о дате и месте встречи. Они рассматривают предложение о проведении боя в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против другого британца - Дерека Чисоры. Этот поединок он рассматривает как этап подготовки ко встрече с Усиком.
Украинец обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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23 октября Александр Усик заявил, что сначала планирует встретиться с Тайсоном Фьюри , а затем сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером.
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