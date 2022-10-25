Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter .

По данным источников ESPN между командами Усика и Фьюри продолжаются переговоры по организации поединка за все четыре пояса в хевивейте. Украинец и британец достигли существенного прогресса и договариваются о дате и месте встречи. Они рассматривают предложение о проведении боя в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против другого британца - Дерека Чисоры. Этот поединок он рассматривает как этап подготовки ко встрече с Усиком.

Украинец обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

23 октября Александр Усик заявил, что сначала планирует встретиться с Тайсоном Фьюри , а затем сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером.

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