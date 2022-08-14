Об этом сообщает The Ring .

Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии The Ring стал вакантным после того, как его предыдущий обладатель британец Тайсон Фьюри подтвердил, что решил завершить карьеру.

Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа из Великобритании.

Однако 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру.

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