Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 19 августа, прошла пресс-конференция, процедура взвешивания и дуэль взглядов. Александр Усик, как и на прошлый ивент, появился на публике в образе казака.

На процедуре взвешивания украинец показал результат 100,1 кг. Вес британца составляет 110,9 кг.

Дуэль взглядов длилась почти 2 минуты, а первым глаза отвел Энтони Джошуа.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Страница владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,57, на выигрыш Джошуа дают 2,95, на ничью, которая позволит сохранить титулы украинцу - 17,00.

На досрочную победу Усика предлагают 3,00, шансы на то, что Джошуа нокаутирует украинца, оцениваются в 3,50.

Поставить на победу действующего чемпиона по очкам можно с коэффициентом 2,65, на то что судейским решением выиграет британец – 7,00.

14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.

17 августа на пресс-конференцию, посвященную бою с Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик пришел в образе казака и спел патриотическую песню " Ой в лугу красная калина ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb