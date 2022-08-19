Усик и Джошуа провели взвешивание, украинец легче британца на 10,8 кг
На процедуре взвешивания украинец Александр Усик оказался легче британца Энтони Джошуа на 10,8 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 19 августа, прошла пресс-конференция, процедура взвешивания и дуэль взглядов. Александр Усик, как и на прошлый ивент, появился на публике в образе казака.
На процедуре взвешивания украинец показал результат 100,1 кг. Вес британца составляет 110,9 кг.
Дуэль взглядов длилась почти 2 минуты, а первым глаза отвел Энтони Джошуа.
Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).
Страница владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.
Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,57, на выигрыш Джошуа дают 2,95, на ничью, которая позволит сохранить титулы украинцу - 17,00.
На досрочную победу Усика предлагают 3,00, шансы на то, что Джошуа нокаутирует украинца, оцениваются в 3,50.
Поставить на победу действующего чемпиона по очкам можно с коэффициентом 2,65, на то что судейским решением выиграет британец – 7,00.
-
14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
-
17 августа на пресс-конференцию, посвященную бою с Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик пришел в образе казака и спел патриотическую песню " Ой в лугу красная калина ".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное