Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.

В Лондоне боксеры устроили дуэль взглядов во время пресс-конференции, посвященной бою, который пройдет в Саудовской Аравии 20 августа.



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Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

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