Усик и Джошуа провели в Лондоне дуэль взглядов. Видео
Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед поединком-реваншем
Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.
В Лондоне боксеры устроили дуэль взглядов во время пресс-конференции, посвященной бою, который пройдет в Саудовской Аравии 20 августа.
Getty Images
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
- 21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
- 21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.
- Военные посоветовали боксеру Александру Усику оставить Украину ради реванша с британцем Энтони Джошуа.
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