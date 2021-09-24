Усик и Джошуа провели процедуру взвешивания. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 24 сентября, состоялось взвешивание боксеров перед их встречи в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Джошуа перевесил украинском, его вес - 108,6 кг.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и владеет двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Видео взвешивания Усика:

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