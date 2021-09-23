Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов. Видео
Украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком будут работать судьи из Великобритании, США и Украины.
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