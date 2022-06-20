Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing .

"У меня есть цель, с Божьей помощью я выполню свою миссию", – сказал Усик.

Джошуа заявил, что хочет благодаря победе над украинцем войти в историю.

"Я могу внести вклад в историю и стать единственным трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Сейчас я самый счастливый и мотивированный за все время", - сказал Джошуа.

Второе сражение Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда, в Саудовской Аравии.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.

Первое сражение закончился победой украинца по очкам.

17 июня стало известно, что второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа .

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