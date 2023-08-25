Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Транслятором боя является Megogo.

Фото: Getty Images

Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания в преддверии боя. Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Перед битвой взглядов Александр Усик развернул флаг с надписью "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди".

Дуэль взглядов Усик – Дюбуа