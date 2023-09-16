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Обзор

Усик – Фьюри, украинец и Формула-1, сборная Украины и Евро-2024: главные новости украинского спорта за неделю

Влад Дидусь
16 сентября, 2023 суббота
15:30
Спорт

С 10 по 16 сентября в украинском спорте произошло немало интересных событий. Еспресо.TV подготовил обзор главных новостей футбола, бокса, волейбола, футзала и Формулы-1

Футбол: сборная Украины в отборе на Евро-2024, новый тренер СК "Днепр-1"

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проиграла Италии (1:2) в отборочном матче Евро-2024. Единственный гол для нашей национальной команды забил Андрей Ярмоленко. Параллельная встреча в группе C завершилась выигрышем Северной Македонии у Мальты (2:0).

После 5 матчей квалификации Евро-2024 сборная Украины имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков. Мальта – 0 баллов – последняя позиция за 5 матчей.

У сборной Украины остаются прекрасные шансы выйти на Евро-2024 . Впереди матчи против Италии, Мальты и Северной Македонии.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 6-го тура квалификации Евро-2024

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: Flashscore

Что касается новостей украинского клубного футбола, то здесь не густо. Ведь только в этот уик-энд национальные чемпионаты возобновляются после перерыва на матчи сборных.

Однако есть громкая новость от серебряного призера в прошлом сезоне УПЛ. СК "Днепр-1" объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером. Стороны заключили контракт на два года. В должности главного тренера он заменил Александра Кучера, уволенного после вылета клуба из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Днепр-1" в минувшем сезоне завоевал серебро премьер-лиги, а в нынешнем чемпионате Украины после шести туров имеет 5 очков и занимает 13-е место.

Юрій Максимов

Фото: scdnipro1.com.ua

Бокс: ситуация вокруг боя Усик – Фьюри

WBC пообещала не назначать обязательного претендента на титул Тайсона Фьюри, чтобы британец мог договориться о поединке с Александром Усиком.

По словам президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана, организация не будет спешить с назначением обязательного претендента на бой с обладателем титула в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри из Великобритании.

"Мы назначили бой Уайлдера против Руиса, и победитель был бы обязательным претендентом, но этот поединок не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет. Фьюри лучший боец супертяжелого веса. Мы хотели бы видеть его против Усика, поэтому не будем вмешиваться в планы провести масштабный поединок за все пояса и не спешим с поисками обязательного соискателя", - пояснил Сулейман.

Он добавил, что решение по следующей защите пояса WBC будет рассмотрено после поединка Тайсона Фьюри против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну из Франции.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

Фото: Reuters

Украинец впервые в истории попал в академию команды Формулы-1

Украинский картингист Александр Бондарев присоединился к академии команды Королевской автогонки "Уильямс". 14-летний пилот пополнил ряды программы развития британской команды.

"Уильямс – одна из самых знаменитых команд в автоспорте, в ее состав входят одни из лучших пилотов в спортивной гонке, поэтому для меня большая честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Мне, конечно, предстоит долгий путь, но это большой шаг для меня", – заявил Бондарев.

Спортивный директор "Уильямса" Свен Смитс заявил, что команда не могла пройти мимо огромного потенциала украинца в столь юном возрасте. Академия будет оказывать Бондареву всю необходимую поддержку в юниорских категориях автоспорта. Новый этап в карьере пилота – выступление на чемпионате мира по картингу за команду "Према" в октябре.

Бондарев – первый украинец, попавший в академию команды Формулы-1.

спорт, Формула 1, світ, Велика Британія

Фото: Официальная страница Уильямс

Футзал: сборная Украины разбила Бельгию в отборе на ЧМ

В пятницу, 15 сентября, сборная Украины победила Бельгию в 1-м туре отбора на ЧМ по футзалу. Матч закончился разгромной победой Украины на выезде. Наши футзалисты забили бельгийцам 10 голов, а пропустили всего 2.

Это был первый матч в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Команды соперничают в группе B, где в параллельной встрече Сербия победила Польшу (2:1).

Збірна України, футзал

Фото: Getty Images

Волейбол: лучший результат сборной Украины

Во вторник, 12 сентября, мужская сборная Украины уступила Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу. В Варне (Болгария) матч для нас закончился со счетом 1:3.

Сборная Украины остановилась в 1/4 финала ЧЕ и повторила свой лучший результат на турнире. Наша команда впервые дошла до этой стадии в 2019 году.

В 2022 году Украина установила свое наилучшее достижение на чемпионате мира, где также остановилась в четвертьфинале.

Збірна України з волейболу, ЧЄ-2023

Фото: Getty Images

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