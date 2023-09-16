Усик – Фьюри, украинец и Формула-1, сборная Украины и Евро-2024: главные новости украинского спорта за неделю

Футбол: сборная Украины в отборе на Евро-2024, новый тренер СК "Днепр-1"

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проиграла Италии (1:2) в отборочном матче Евро-2024. Единственный гол для нашей национальной команды забил Андрей Ярмоленко. Параллельная встреча в группе C завершилась выигрышем Северной Македонии у Мальты (2:0).

После 5 матчей квалификации Евро-2024 сборная Украины имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков. Мальта – 0 баллов – последняя позиция за 5 матчей.

У сборной Украины остаются прекрасные шансы выйти на Евро-2024 . Впереди матчи против Италии, Мальты и Северной Македонии.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 6-го тура квалификации Евро-2024

Фото: Flashscore

Что касается новостей украинского клубного футбола, то здесь не густо. Ведь только в этот уик-энд национальные чемпионаты возобновляются после перерыва на матчи сборных.

Однако есть громкая новость от серебряного призера в прошлом сезоне УПЛ. СК "Днепр-1" объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером. Стороны заключили контракт на два года. В должности главного тренера он заменил Александра Кучера, уволенного после вылета клуба из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Днепр-1" в минувшем сезоне завоевал серебро премьер-лиги, а в нынешнем чемпионате Украины после шести туров имеет 5 очков и занимает 13-е место.

Фото: scdnipro1.com.ua

Бокс: ситуация вокруг боя Усик – Фьюри

WBC пообещала не назначать обязательного претендента на титул Тайсона Фьюри, чтобы британец мог договориться о поединке с Александром Усиком.

По словам президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана, организация не будет спешить с назначением обязательного претендента на бой с обладателем титула в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри из Великобритании.

"Мы назначили бой Уайлдера против Руиса, и победитель был бы обязательным претендентом, но этот поединок не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет. Фьюри лучший боец супертяжелого веса. Мы хотели бы видеть его против Усика, поэтому не будем вмешиваться в планы провести масштабный поединок за все пояса и не спешим с поисками обязательного соискателя", - пояснил Сулейман.

Он добавил, что решение по следующей защите пояса WBC будет рассмотрено после поединка Тайсона Фьюри против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну из Франции.

Фото: Reuters

Украинец впервые в истории попал в академию команды Формулы-1

Украинский картингист Александр Бондарев присоединился к академии команды Королевской автогонки "Уильямс". 14-летний пилот пополнил ряды программы развития британской команды.

"Уильямс – одна из самых знаменитых команд в автоспорте, в ее состав входят одни из лучших пилотов в спортивной гонке, поэтому для меня большая честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Мне, конечно, предстоит долгий путь, но это большой шаг для меня", – заявил Бондарев.

Спортивный директор "Уильямса" Свен Смитс заявил, что команда не могла пройти мимо огромного потенциала украинца в столь юном возрасте. Академия будет оказывать Бондареву всю необходимую поддержку в юниорских категориях автоспорта. Новый этап в карьере пилота – выступление на чемпионате мира по картингу за команду "Према" в октябре.

Бондарев – первый украинец, попавший в академию команды Формулы-1.

Фото: Официальная страница Уильямс

Футзал: сборная Украины разбила Бельгию в отборе на ЧМ

В пятницу, 15 сентября, сборная Украины победила Бельгию в 1-м туре отбора на ЧМ по футзалу. Матч закончился разгромной победой Украины на выезде. Наши футзалисты забили бельгийцам 10 голов, а пропустили всего 2.

Это был первый матч в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Команды соперничают в группе B, где в параллельной встрече Сербия победила Польшу (2:1).

Фото: Getty Images

Волейбол: лучший результат сборной Украины

Во вторник, 12 сентября, мужская сборная Украины уступила Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу. В Варне (Болгария) матч для нас закончился со счетом 1:3.

Сборная Украины остановилась в 1/4 финала ЧЕ и повторила свой лучший результат на турнире. Наша команда впервые дошла до этой стадии в 2019 году.

В 2022 году Украина установила свое наилучшее достижение на чемпионате мира, где также остановилась в четвертьфинале.

Фото: Getty Images