Усик – Фьюри: Промоутер поставил точку в разговорах, состоится ли долгожданный бой

Об этом сообщает Sky Sports .

"Так или иначе, поединок, по моему мнению, состоится, и произойдет это бесспорно в течение первых четырех месяцев наступившего года. Бойцы хотят извлечь наибольшую для себя выгоду, потому что век боксера, каким бы большим он ни был, быстротечен. Следовательно, проблема только одна - где состоится бой. Уверен, что на следующей неделе все решится, и мы сделаем официальный анонс даты и места проведения поединка. Бою быть - и точка", - сказал промоутер Боб Арум.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

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