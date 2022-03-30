Усик – это личность планетарного масштаба. Он объединит мир вокруг Украины, - промоутер Красюк о бое украинца с Джошуа

Об этом сообщает Obozrevatel.com.



"Усик – это личность планетарного масштаба. Спорт глобален, и у Саши есть уникальная возможность и мировая трибуна для того, чтобы призвать весь мир объединится вокруг Украины с целью остановить войну и вернуть мир в наш дом. Вся планета должна знать, что Украина – это страна свободных, сильных, высокодуховных и волевых людей. Мало кто имеет возможность донести такие месседжи. И Александр делает это через спорт", - сказал Александр Красюк.



По словам промоутера, сейчас Усик мотивирован.



"Александр принял непростое, но правильное решение. Его цель выходит далеко за пределы ринга. Моральный дух на высоте, мотивация зашкаливает. С Божьей помощью победим. Саудовскую Аравию мы действительно рассматриваем как площадку для проведения реванша. Но цифра в $120 млн гонорара не аутентична", – сказал Красюк.

Украинец 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

У Усика было право покинуть в условиях военного положения Украину, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.

Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.

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