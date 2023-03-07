Об этом Усик рассказал в интервью The Overlap на Sky Sports .

По его словам, он не считается с преимуществом Фьюри в весе и росте и воспринимает бой за звание абсолютного чемпиона мира, как обычный поединок.

"Я не боюсь Тайсона Фьюри. Это будет обычное сражение, но за все титулы. Он просто большой человек с поясом WBC, который никогда раньше не проигрывал. Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него более длинные руки, это не значит, что это будет преимуществом", - убежден Усик.

Он подчеркнул, что на протяжении всей карьеры сталкивался с тем, что в него не верили, и доказывал скептиками, чего он на самом деле стоит.

"Я занимаюсь боксом с 15 лет. Они говорили, что я не должен боксировать. Мне говорили, что я не стану олимпийским чемпионом, чемпионом мира и что мне не стоит переходить в сверхтяжелый вес. Но это были мнения людей, которые не могли этого сделать". сами. Лично я продолжаю молиться и двигаться вперед", - рассказал Усик, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).