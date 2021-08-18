Усик - Джошуа: в сети появился эффектный промо-ролик супербоя украинца. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя, который на своей странице в Instagram распространил Джошуа.

Бой между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул.

11 августа бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сказал, что у Александра Усика есть шанс победить Джошуа.

16 августа промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа , если использовать свои сильные стороны. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb