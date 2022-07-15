Усик - Джошуа: самый дешевый билет на бой будет стоить $250

Об этом сообщает издание Чемпион .

Цена билета в рингсайде (прим. - возле ринга) в 9-м ряду составляет $3520, в 8-м ряду - $3820, в 4-м - $5000, а в 1-м - $5900.

Билеты в категории Gold колеблются от $1350 до $2200. В категории Silver от $600 до $750. Самые дешевые билеты стоят $250.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

13 июля новый тренер Энтони Джошуа американец Роберт Гарсия заявил, что британский боксер проиграл украинцу Александру Усику , потому что не был настроен на победу нокаутом.

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