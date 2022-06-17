Об этом сообщает ESPN .

Второе сражение Усика и Джошуа пройдет в городе Джедда, в Саудовской Аравии. Сначала бой планировалось на июль, но боксеры выйдут на ринг 20 августа. Гонорар разделят пополам – 50 на 50.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.

Первое сражение закончился победой Усика по итогам 12 раундов.

31 мая стало известно, что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии .

14 июня промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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