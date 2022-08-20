Усик и Джошуа встречаются в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец защищает титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно посмотреть в разделе "Спорт" в приложении MEGOGO. Также поединок будут транслировать каналы Суспильного и 2+2.

Поединок между Усиком и Джошуа начнется в 00:56.

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