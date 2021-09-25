Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Начало - 23:00
Бой Усик - Джошуа состоится сегодня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими поясами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Накануне поединка состоялась официальная церемония взвешивания боксеров. Александр Усик показал на весах 100,3 кг, Джошуа весит 108,9 кг.
Также украинец и британец устроили финальную дуэль взглядов перед боем.
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