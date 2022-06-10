Усик – Джошуа: Контракт на реванш подпишут на следующей неделе. Гонорар – 50 на 50
Промоутер Эдди Хирн заявил, что в начале следующей недели ожидается подписание контракта на бой Усик – Джошуа
Хирна процитировал журналист Майкл Бенсон.
В начале следующей недели состоится встреча, где и подпишут соглашение для проведения реванша Энтони Джошуа против Александра Усика. Поединок будет проведен 13 или 20 августа в Саудовской Аравии. Гонорар разделят пополам – 50 на 50.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.
- 31 мая стало известно, что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное