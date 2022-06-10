Усик – Джошуа: Контракт на реванш подпишут на следующей неделе. Гонорар – 50 на 50

Хирна процитировал журналист Майкл Бенсон.

В начале следующей недели состоится встреча, где и подпишут соглашение для проведения реванша Энтони Джошуа против Александра Усика. Поединок будет проведен 13 или 20 августа в Саудовской Аравии. Гонорар разделят пополам – 50 на 50.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.

31 мая стало известно, что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

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