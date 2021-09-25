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Главная Спорт Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года

Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года

25 сентября, 2021 суббота
07:01
Спорт Джошуа - Усик

Сегодня Александр Усик проведет бой против Ентони Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало не ранее 23:00 (по киевскому времени). Прямая трансляция на Megogo.

Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.

Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Ентони Джошуа перевесил украинском, его вес - 108,9 кг.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
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