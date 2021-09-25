Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года
Сегодня Александр Усик проведет бой против Ентони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало не ранее 23:00 (по киевскому времени). Прямая трансляция на Megogo.
Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.
Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Ентони Джошуа перевесил украинском, его вес - 108,9 кг.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Джошуа и Александр Усик работать судьи из Великобритании, США и Украины .
- 23 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа.
- 24 сентября Александр Усик и Джошуа провели процедуру взвешивания.
- Сразу после этого состоялась финальная дуэль взглядов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное