Усик – Джошуа: где и когда смотреть бой украинца против британца
В субботу, 20 августа, украинский боксер Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Усик и Джошуа встречаются в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.
В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO. Также поединок будут транслировать каналы Суспильного и 2+2. Студия перед боем начнется в 22:00. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.
На процедуре взвешивания перед поединком украинец показал 100,5 кг. Вес британца составляет 110,9 кг.
- 14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
- На процедуре взвешивания Александр Усик оказался легче Энтони Джошуа на 10,4 кг.
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