Усик - Джошуа: финальная дуэль взглядов перед супербоем. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.

Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100 кг. Джошуа перевесил украинца, его вес - 109 кг.

Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).