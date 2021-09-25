Усик - Джошуа: букмекеры дали прогноз на бой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На победу Джошуа букмекеры предлагают коэффициент 1,55, на выигрыш Усика дают 2,85. Вероятность ничьей - 21,00.

На выигрыш британца нокаутом коэффициент составляет 2,10, на досрочную победу украинца - 7,50. Победа Джошуа по очкам оценивается в 3,60, выигрыш Усика решением судей - 5.00.

Бой состоится сегодня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими поясами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа .





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