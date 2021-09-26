Усик победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Усик встречался с Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Британец в этом поединке защищал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Украинец вышел на поединок с весом 100,3 кг, а Джошуа показал на взвешивании 108,9 кг.



Александр Усик в течение всего боя работал первым номером. Украинец бомбардировал соперника сериями ударов, Джошуа отвечал мощными попаданиями, но делал их гораздо меньше.

Усик имел шанс вырвать победу нокаутом в заключительном раунде, когда прижал Джошуа к канатам, но британца спас гонг.

Усик победил единогласным решением судей - 117:112, 116:112, 115:113 - и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

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