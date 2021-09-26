Усик победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы
В ночь на воскресенье, 26 сентября, украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Усик встречался с Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Британец в этом поединке защищал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Украинец вышел на поединок с весом 100,3 кг, а Джошуа показал на взвешивании 108,9 кг.
Александр Усик в течение всего боя работал первым номером. Украинец бомбардировал соперника сериями ударов, Джошуа отвечал мощными попаданиями, но делал их гораздо меньше.
Усик имел шанс вырвать победу нокаутом в заключительном раунде, когда прижал Джошуа к канатам, но британца спас гонг.
Усик победил единогласным решением судей - 117:112, 116:112, 115:113 - и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20500000.
- Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4100000 .
- 24 сентября Александр Усик и Джошуа провели процедуру взвешивания.
- Сразу после этого состоялась финальная дуэль взглядов.
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