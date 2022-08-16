Вечер бокса пройдет 20 августа 2022 года. Бой можно будет посмотреть абсолютно бесплатно в разделе "Спорт" в приложении MEGOGO на всех устройствах, а также в сети Интернет по специальной ссылке . Кроме того, транслятор передаст сигнал на региональные каналы "Суспільного мовлення", на телеканал "2+2", а также на сайт и приложение Parimatch. Только указанные каналы и платформы имеют право легально показывать бой.

Студия перед сражением начнется в 22:00. Зрителей будут ждать андеркарды, где на ринг выйдет украинский боксер промоутерской компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин. Его соперником в рейтинговом поединке будет словак Йозеф Юрко. Главный поединок между Усиком и Джошуа начнется в 00:56.

Комментировать противостояние чемпионов будет Владимир Кобельков.

Во время трансляции будет проходить сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Благотворительный фонд Александра Усика имеет цель собрать 1 млн долларов, за эти средства будет приобретено 100 автомобилей для фронта. Внести свой вклад можно будет, отсканировав QR-код на экране во время трансляции.

Поддержать Александра и сбор средств в студии вызвались легендарные спортсмены и звезды, которые станут специальными гостями студии. На этом благотворительная составляющая не заканчивается и, как анонсировалось ранее, средства от рекламы и спонсорства поединка также будут переданы на помощь ВСУ.

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. Если сумма донатов превысит 1 млн долларов, остальные будут потрачены на продуктовые наборы, которые будут переданы внутренне перемещенным лицам и нуждающимся в помощи.

Напомним, боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа сразятся за чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Все они сейчас принадлежат победившему в прошлом поединке Александру Усику. Кроме того, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии журнала The Ring.

MEGOGO сотрудничает с промоутерской компанией K2 Promotions, представляющей Александра Усика. В рамках партнерства зрителям MEGOGO стали доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров. Анонсы всех спортивных событий K2 Promotions будут появляться в разделе "Спорт" на MEGOGO и на собственном интерактивном канале "MEGOGO Гонг".