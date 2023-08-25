Усик - Дюбуа: состоялась финальная процедура взвешивания - украинец существенно легче британца
Сегодня, 25 августа, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супер тяжелом весе Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели официальную процедуру взвешивания
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.
Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания в преддверии боя. Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.
Транслятором боя является Megogo.
- Александр Усик после поединка против Даниэля Дюбуа планирует провести сражение за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
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