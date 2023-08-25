Усик - Дюбуа: состоялась финальная процедура взвешивания - украинец существенно легче британца

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания в преддверии боя. Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Транслятором боя является Megogo.