Усик – Дюбуа: где и когда смотреть бой украинца против британца

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Поединок Усик – Дюбуа состоится в польском городе Вроцлав. Вживую его покажет Megogo. Трансляция вечера бокса из Tarczynski Arena начнется в 18:15. Главное событие - ориентировочно в 23:00 по Киеву.

Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания)

Бой за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации)

Вроцлав, Польша. Tarczynski Arena

26 августа

Прямая трансляция на Megogo

Начало – 23:00

Эспрессо проведет текстовый онлайн бой.

Как Усик и Дюбуа провели предварительные поединки

Усик будет защищать пояса WBA, WBO и IBF. Дюбуа является обладателем титула "регулярного" чемпиона WBA.

35-летний Усик выиграл все 20 поединков среди профессионалов. 25-летний Дюбуа одержал 19 побед и потерпел 1 поражение. Ее ему в 2020 году нанес другой британец – Джо Джойс.

Александр Усик в двух предыдущих боях победил Энтони Джошуа из Великобритании. В сентябре 2021 украинец отобрал у него чемпионские титулы в Лондоне, а в августе прошлого года одолел его в Джиддк (Саудовская Аравия) в реванше.

Даниэль Дюбуа в предыдущем бою в декабре 2022 нокаутировал Кевина Лерену из ЮАР.

25 августа боксеры прошли процедуру взвешивания . Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.