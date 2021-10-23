Усик дерзко высказался о Фьюри
Украинский боксер Александр Усик заявил, что не считает британца Тайсона Фьюри "королем" супертяжелого дивизиона
Об этом он заявил в интервью BoxingScene.
По словам Усика, он считает Фьюри хорошим боксером, но не "королем" хэвивейта.
"Я считаю Фьюри очень хорошим бойцом, хорошим спортсменом. Еще у него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем", - сказал Усик.
Боксер выразил уверенность, что ему по силам победить британца.
"Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет никаких шансов побить Джошуа. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри.
Я не "понтуюсь", что могу запросто наказать любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу: много тренируюсь, работаю и вкладываю в это все свои силы. И не пытаюсь представить себя королем Вселенной", - сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 23 октября промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Александр Усик получит за второй бой против британца огромный гонорар.
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