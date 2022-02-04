Усик дебютировал в профессиональном футболе

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Александр Усик вышел за "Полесье" на 77-й минуте в матче против ривненского "Вереса" в рамках товарищеского турнира Winter Cup, когда счет на поле был 2:1 в пользу житомирян.



Усик заменил форварда Филиппа Будковского и должен был сыграть центрального нападающего.

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге. Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".



Видео матча: 30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".

2 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк убежден, что участие боксера в профессиональных футбольных матчах за "Полесье" не несет угрозы его здоровью. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb