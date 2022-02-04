Усик дебютировал в профессиональном футболе
Украинский боксер Александр Усик вышел на матч против ривненского "Вереса" в составе житомирского "Полесья"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Усик вышел за "Полесье" на 77-й минуте в матче против ривненского "Вереса" в рамках товарищеского турнира Winter Cup, когда счет на поле был 2:1 в пользу житомирян.
Усик заменил форварда Филиппа Будковского и должен был сыграть центрального нападающего.
"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".
Видео матча:
- 30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".
- 2 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк убежден, что участие боксера в профессиональных футбольных матчах за "Полесье" не несет угрозы его здоровью.
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