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Усик дебютировал в профессиональном футболе

4 февраля, 2022 пятница
16:46
Спорт

Украинский боксер Александр Усик вышел на матч против ривненского "Вереса" в составе житомирского "Полесья"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Усик вышел за "Полесье" на 77-й минуте в матче против ривненского "Вереса" в рамках товарищеского турнира Winter Cup, когда счет на поле был 2:1 в пользу житомирян.

Усик заменил форварда Филиппа Будковского и должен был сыграть центрального нападающего.

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".

Видео матча:

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Бокс
Верес
Полесье
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