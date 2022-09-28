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Усик дал совет, как реанимировать карьеру Джошуа

28 сентября, 2022 среда
18:34
Спорт

Украинский боксер Александр Усик посоветовал британцу Энтони Джошуа избавиться от людей, мешающих ему прогрессировать

Об этом сообщает "Трибуна".

"Поведение Джошуа после матча меня не обидело, он был разочарован и расстроен. Я бы тоже расстроился, если бы меня побили дважды. Он имеет мощный потенциал для своего развития, но ему просто надо избавиться от людей, мешающих ему прогрессировать. Ему просто не нужны эти дополнительные люди вокруг него, которые хотят дать лучший совет, которые хотят поделиться его успехом. Он должен думать о своей команде. Но, прежде всего, он отличный парень, и я желаю ему удачи", - сказал Александр Усик.

Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидалось, что в декабре Тайсон Фьюри встретится с другим британцем - Энтони Джошуа, однако он заявил, что бывший чемпион мира отказался с ним биться и сорвал поединок.

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Бокс
Энтони Джошуа
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