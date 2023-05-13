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Усик дал краткие характеристики Фьюри, Джошуа и Уайлдеру

13 мая, 2023 суббота
13:56
Спорт

Украинский боксер Александр Усик дал характеристики всем лидерам супертяжелого дивизиона - Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру

Об этом сообщает vRINGe.com .

Таким образом, Усик ответил на просьбу дать характеристику каждому из десяти сильнейших боксеров супертяжелого веса.

"1. Александр Усик – справедливость; 2. Тайсон Фьюри – "цыганская королева"; 3. Энтони Джошуа – AJ; 4. Деонтей Уайлдер – нокаут; 5. Энди Руис – мексиканский воин; 6. Филипп Хргович – серьезный парень; 7. Чжан Чжилей – железный подбородок; 8. Джо Джойс – медленный; 9. Диллиан Уайт – опасный; 10. Джозеф Паркер – друг Фьюри", - ответил Усик.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Британец Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Украинец должен провести следующий поединок против обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
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