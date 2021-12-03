Усик - чертовски сильный боксер, - легендарный Мейвезер высказался о победе украинца над Джошуа
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер считает, что Александр Усик справедливо победил Энтони Джошуа
Об этом сообщает YouTube канал FightHype.com.
Мейвезер считает, что победа Усика - это точно не апсет (прим. - так называют неожиданную победу аутсайдера).
"Это был бой двух ребят с очень большим опытом. Просто Джошуа показывали по ТВ, и все его видели. А Усик - чертовски сильный боксер. Если не ошибаюсь, чемпион Олимпийских игр. Но он оставался за кулисами. Просто один был на слуху, а второй - нет. Вы называете это апсетом - нет, просто Усик был на заднем плане. И вот они встретились, и Джошуа просто не справился в этом поединке", - подчеркнул Флойд Мейвезер.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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