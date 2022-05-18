Усик бьется за всю страну, за весь демократический мир, - промоутер

Об этом сообщает Boxing Scene .

"Оставить Украину было для Усика очень сложным решением. Чрезвычайно сложным. Но заявления, которые он может делать через общественность с помощью того, чем он занимается, является чем-то весомым. Он понимает, что будет драться на чрезвычайно высоком уровне. Весь мир будет сидеть и смотреть этот бой, и какие бы месседжи он ни делал, мир их обязательно воспримет.. Усик бьется не за себя. мир", – сказал промоутер Красюк.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

10 мая украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN.

13 мая Усик возглавил рейтинг боксеров The Ring.

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