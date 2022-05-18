Усик бьется за всю страну, за весь демократический мир, - промоутер
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, отметил, что в бою против Энтони Джошуа украинец сразится за всю Украину и демократический мир
Об этом сообщает Boxing Scene .
"Оставить Украину было для Усика очень сложным решением. Чрезвычайно сложным. Но заявления, которые он может делать через общественность с помощью того, чем он занимается, является чем-то весомым. Он понимает, что будет драться на чрезвычайно высоком уровне. Весь мир будет сидеть и смотреть этот бой, и какие бы месседжи он ни делал, мир их обязательно воспримет.. Усик бьется не за себя. мир", – сказал промоутер Красюк.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.
- 10 мая украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN.
- 13 мая Усик возглавил рейтинг боксеров The Ring.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное